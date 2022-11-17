Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritten gelen araca çarptı; iki kişi yaralandı

Çukurova bölgesinde bugün meydana gelen trafik kazasında, hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçen araç, karşı istikametten gelen bir diğer araçla çarpıştı, kaza sonucu her iki araç sürücüsü de yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 14.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki Murat Ural isimli sürücünün, Mağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Çukurova Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçtiği ve o esnada karşı istikametten Mağusa istikametine doğru seyreden 68 yaşındaki Hüseyin Maraşlı yönetimindeki araç ile çarpıştığı ifade edildi.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsünün de yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.