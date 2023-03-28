Direksiyon hakimiyetini kaybetti, hurma ağacına çarptı

Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde, saat 14:00 sıralarında, 19 yaşındaki Efe Uçar yönetimindeki NS 734 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma ve hurma ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Efe Uçar ve araçta yolcu olarak bulunan Utku Çınar (E-20), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından tabur olurken, yine araçta yolu olarak bulunan Alican Haddur (E-20) ve Yiğit Tufan (E-19) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.