Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracı devirdi

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde boş bir arazi içerisinde bir araç devrildi, 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre bugün saat 16.25 sıralarında LZ 842 plakalı araçla boş bir arazide batı yönüne ilerlediği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracı devirdi.

Olay sonrası araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Görkem Eldem ve yine 20 yaşındaki Mustafa Sakar yaralanarak, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.