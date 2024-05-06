Dinamik Karadelikler: Yerçekimsel Çöküş, Gölge ve Ufuklar konulu seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü tarafından "Dynamical Black Holes: Gravitational Collapse, Shadow And Horizons" (Dinamik Karadelikler: Yerçekimsel Çöküş, Gölge ve Ufuklar) konulu seminer gerçekleştirildi. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, ASG14 sınıfında düzenlenen seminerde Rusya Herzen Devlet Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vitalii Vertogradov kara deliklerin dinamik yapıları ve evrendeki rolleri üzerine derinlemesine bilgiler paylaştı.

DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün'ün daveti üzerine seminer gerçekleştirmek üzere DAÜ’ye gelen Prof. Dr. Vitalii Vertogradov kara deliklerin nasıl oluştuğunu, etraflarında nasıl bir yer çekimsel güç sağlandığını ve bu süreçlerin evrenin yapısı üzerindeki etkilerini en güncel çalışmalarından örnekler vererek sundu. “Gölgeler, karadeliklerin boyutları, şekilleri ve dönme hızları hakkında bilgi vermekte olup, uzay fizikçilerinin bu gizemli nesneleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.” diyen Prof. Dr. Vertogradov, özellikle, karadeliklerin "gölge"leri üzerine yoğunlaştığı konuşmasında, karadeliklerin etraflarındaki ışığın nasıl bükülerek gölge oluşumuna neden olduğunu matematiksel fizik metotlarını kullanarak gösterdi.

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri, Seçkin Profesör Prof. Dr. Mustafa Halilsoy, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rıza, Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel Mangut, Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi, çok sayıda akademisyen, araştırma görevlisi ve öğrencinin katıldığı seminerde, karadeliklerin "ufukları" yani olay ufku üzerinde de duruldu. Olay ufkunun ötesinde yer alan, yer çekiminin o kadar güçlü olduğu bir noktada, hiçbir şeyin, hatta ışığın bile kaçamayacağı vurgulandı. Bu bölgenin detaylı incelenmesi, seminere katılanların genel görelilik teorisinin sınırlarını zorlayan koşulları daha iyi anlamasına olanak tanıdı.

DAÜ Akademisyenleri, Fizik Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri ile uzay fiziğine ilgi duyanlar için önemli bir buluşma noktası olan seminerin, katılımcıların, son gözlem ve literatür bilgilerini tartışmaları ve karadeliklerin evrensel birleşenler olarak oynadıkları rolü daha iyi kavramaları açısından önemli olduğu vurgulandı.