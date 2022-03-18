DİKO AKEL'e Cumhurbaşkanlığı adayı olarak parti başkan yardımcısı Erotokritou'yu önerdi

Kıbrıs’ın güneyinde DİKO genel sekreteri Athos Antoniadis, DİKO’nun, AKEL'e partinin genel başkan yardımcısı Hristiana Erotokritou'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası aday olarak adını önerdiğini belirtti.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e konuşan Antoniadis, AKEL'in DİKO'nun teklifine olumsuz yanıt vermesinin birlikte çalışmayı zorlaştırdığını söyledi.

DİKO’nun mecliste olan ve olmayan diğer muhalefet partileriyle olası işbirliği görüşmelerini sürdüreceğini, aynı zamanda AKEL ile cumhurbaşkanlığı adaylığı ve siyasi düzeyde ulaşılması gereken yakınlaşmalarla ilgili olarak da ortak bir zemin olup olmadığını belirlemek için görüşmelere devam edeceğini de sözlerine ekledi.