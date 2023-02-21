Dikmen’deki kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

23 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Süleyman Soyutok hayatını kaybetti.

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Doğuş SANCAK (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Dikmen'de sakin Süleyman Soyutok (E-26), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde, 21.02.203 tarihinde saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.