Dikmen’de “silahlı” tehdit!

Dikmen’de meydana gelen olayda ayrıldığı kız arkadaşına verdiği aracı geri almak için yanına arkadaşlarını ve annesini alarak kadını korkutmaya çalışan C.Ö, T.G., S.B. ve Y.Ö. isimli zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların “Korkutmak Amacıyla Silah Taşımak”, “Kadına Şiddet” ve Kasti Mania Yapmak” suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Perşembe akşamı saat 21.30 sıralarında C.Ö. isimli zanlının ayrıldığı kız arkadaşını telefonla arayıp 10 gün önce kendisine verdiği aracı almaya geleceğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının Whatsapp isimli uygulamadan, eski kız arkadaşına tehdit içerikli mesaj da attığını belirtti.

Polis memuru, atılan mesajlardan korkan kızın, yanına 10 yaşındaki çocuğunu alarak, evden çıkıp arabaya bindiği esnada T.G., C.Ö., S.B. ve Y.Ö. isimli zanlıların karşısına çıktığını belirtti.

Polis, T.G.’nin kadına silah doğrulttuğunu, genç kadının aracını sürerek, Dikmen’de bulunan Çevik Birliğe sığındığını ifade etti.

Polis memuru, genç kadın ve çocuğunun güvenli bir şekilde Boğaz Polis Karakoluna götürüldüğünü ve ifadesinin alındığını söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine 4 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların olayda kullandığı aracın Lefkoşa’da Kolan Hastanesine bir alanda park halinde tespit edildiğini, araçta arama yapıldığını ancak silahın bulunmadığını belirtti.

Olayda kullanılan ST 491 plakalı Audi marka aracın emare alındığını kaydeden polis, zanlıların evinde de arama yapıldığını ancak silahı bulamadıklarını ifade etti.

Polis memuru, Kent Güvenlik Kameralarının inceleneceğini, zanlıların cep telefon görüşmelerinin mercek altına alınacağını belirtti.

Polis, memuru, kadının yanı sıra 10 yaşındaki çocuğun da ifadesine başvurulduğunu ve olayı anlattığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan silah olduğunu belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.