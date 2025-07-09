Dikmen Halk İnisiyatifi kuruldu

Dikmen’de halkın yaşadığı sorunları gündeme taşımak, çözüm üretmek ve halkın haklarını savunmak amacıyla Dikmen Halk İnisiyatifi resmen kuruldu.

Aralarında bölge halkı, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı yönetim kurulu, hiçbir siyasi görüşe bağlı olmaksızın, tamamen toplumsal faydayı önceleyerek faaliyetlerini sürdürecektir. İnisiyatifin temel hedefi; Dikmen beldesine bağlı tüm bölgelerde yaşanan sıkıntıların kalıcı çözümlere kavuşturulmasıdır.

İnisiyatifin öncelikli gündemi arasında, bölgede büyük beklenti yaratan damacana su dolum tesisinin faaliyete geçmesi yer alıyor. Bu konuda bu hafta içerisinde ilgili mercilerle görüşmeler yapılacak, gerekirse radikal kararlar alınacaktır.

Ayrıca, kent güvenlik birimi eksikliği, imar planı sorunları ve alt yapı eksiklikleri gibi birçok temel konuda da adım atılacak, halkın sesi olmaya devam edilecektir.

Dikmen Halk İnisiyatifi, her kesimden yurttaşı mücadeleye ortak olmaya ve birlikte çözüm üretmeye davet eder.