Dikmen Belediyesi 2. Kitap Kampanyası başlıyor

Dikmen Belediyesi, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören kitap kampanyasının ikincisini başlattı. Kampanya kapsamında, belde genelindeki tüm okullarda mini kütüphaneler kurulması hedefleniyor.

Belediye personeli ve bölge halkının desteğiyle toplanacak kitaplar, öğrenciler için kütüphane köşeleri oluşturmada kullanılacak. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, evlerinde bulunan okunmuş ancak iyi durumdaki kitapları bağış noktalarına teslim ederek projeye katkı sağlayabilecek.

Konu ile ilgili olarak belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören kitap kampanyamızın ikincisini başlatıyoruz!

Bu yıl da beldemize bağlı tüm okullarda mini kütüphaneler kurarak öğrencilerimize kitap dolu bir gelecek sunuyoruz.

Dikmen Belediyesi personeli ve bölge halkımızın destekleriyle toplanacak kitaplar, okullarımızda kütüphane köşeleri oluşturmak için kullanılacak.

Siz de evinizdeki okunmuş ama iyi durumdaki kitaplarınızı bağışlayarak bu güzel projeye katkı sağlayabilirsiniz!

Bağış Noktaları: Dikmen Belediyesi ve beldede vezneleri

Bir kitap, bir dünya açar! Gelin, çocuklarımızın geleceğine hep birlikte ışık olalım.

Detaylı bilgi için: (0546 993 90 38)