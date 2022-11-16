Dikkatsizlik sonucu yayaya çarptı

Lefkoşa’da bu akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 19 yaşındaki yaya Alpha Camara yaralandı.

Kaza, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca UK 467 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan Mohamedel Saddıg Muhanad Awad Mahmoud (E-19) seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Sivrice Sokak yol kavşağına geldiğinde önündeki aracın yavaşlaması sonucu aniden dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçmesi sonucu o esnada seyir istikametine göre yolunda solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Mohamodu Sekou Alpha Camara’ya (E-19) çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpma sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sağ ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.