Dikkatsizlik sonucu yayaya çarptı

Mağusa'da Topçular Bulvarı üzerinde, saat 12:15 sıralarında meydana gelen kazada yaya Ahmet İnceoğlu yaralandı.

Kaza, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde, yönetimindeki JZ 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Sedat DURU (E-29), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Elektrokur önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu yaya geçidinden yaya olarak kuzey istikametinden güney istikametine doğru geçmekte olan Ahmet İnceoğlu (E-54)'na çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kalça kemiğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

JZ 724 plakalı araç sürücüsü Sedat Duru tutuklandı, soruşturma devam ediyor.