'Dikkatsiz sürüş'ün ardından 'Sahte plaka' çıktı

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye gümrüksüz araç getiren B.G. ile araca başka plaka takan H.Ş. ile C.Ş. dün mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru, Muhammet Ercan, zanlı B.G ‘nin 25 Haziran tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden gümrük işlemi yaptırmadan araç getirdiğini söyledi. Polis, zanlı B.G’nin aracı hurda niyetine H.Ş.’ye 4 bin 500 liraya sattığını ifade etti. Polis, zanlı C.Ş.’nin söz konusu araçla 27 Haziran tarihinde Dikmen’de dikkatsiz sürüş yaparken tespit edildiğini ifade etti.

Yapılan işlem sırasında C.Ş.’nin kullandığı HU990 plakalı aracın gerçekte güneyden gümrüksüz olarak getirilen HXT712 plakalı araç olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada H.Ş. ile C.Ş. kardeşlerin söz konusu araca HU990 plakasını yerleştirdiklerini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, B.G.’nin bir sabıkası, H. Ş.’nin 2 sabıkası C.Ş.’in ise 23 sabıkası, askıda 5 davası olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, B.G ile C:Ş.’nin 5’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması, H.Ş.’nin ise 3 bin TL nakit teminat yatırması bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.