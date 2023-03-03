Dikkatsiz sürücü kafeye daldı

Lefkoşa'da saat 15:00 sıralarında, Sarayönü sokak üzerinde, 24 yaşındaki Samet Akrep yönetimindeki LE 639 plakalı araç ile seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Lefkeli'nin Yeri isimli kafeteryanın önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırma çarptıktan sonra, ilerlemeye devam edip söz konusu kafeteryaya ait masada oturmakta olan Sinem Saadetoğlu Argın'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Samet Akrep ve Sinem Saadetoğlu Argın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Samet Akrep taburcu olurken, Sinem Saadetoğlu Arcın'ın tedavisi halen sürüyor.

raç sürücüsü Samet Akrep tutuklandı, soruşturma devam ediyor.