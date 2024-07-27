Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıb-Tek, yarın trafo üzerinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde Yolcu Ltd. ve civarına elektrik verilemeyeceğini bildirdi.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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Etiketler : Kıb-Tek, elekktrik kesintisi