Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek, yarın trafo üzerinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde Yolcu Ltd. ve civarına elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.