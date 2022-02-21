Dijital ortamda sahte PCR testi hazırladılar

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlılar O.R ile oğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serdar Taş olguları aktardı.

Polis, her iki zanlının “Resmi Evrak Sahteleme”, “Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs” suçları ile methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların 20 Şubat’ta tarihinde saat 11.15 raddelerinde Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek için PCR testini dijital ortamda sahteledikten sonra çıkış yapmak istedikleri esnada tutuklandıklarını anlattı.

Polis, konu cep telefonunun emare olarak alındığını her iki zanlının da vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde işlemiş oldukları suçları itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları, KKTC’de muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.