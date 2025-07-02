Dijital Çağda Bilgelik Arayışı: “Algıların Ötesinde Dijital Bilgelik” Kitabı Tanıtılıyor

Çatışma geçmişi olan bölgelerde medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadeleye odaklanan “Algıların Ötesinde Dijital Bilgelik: Çatışma Bölgelerinde Dezenformasyonla Mücadele ve Medya Okuryazarlığı” adlı üç dilli eser (Türkçe–Yunanca–İngilizce), 7 Temmuz 2025 Pazartesi akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde düzenlenecek özel bir etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak.

İngiliz Yüksek Komiserliği desteğiyle Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu yazarlığında ve editörlüğünde hazırlanan bu üç dilli kitap, Türkçe ve Yunanca sürümleriyle Kıbrıs’ın kuzey ve güney toplumlarını ortak bir bilgi zemini etrafında buluşturmayı, İngilizce sürümüyle de benzer zorluklar yaşayan diğer çatışmalı bölgelere erişerek küresel düzeyde katkı sunmayı hedefliyor.

Kitaba ulusal ve uluslararası düzeyde katkı koyanlar

• Zeynep Şahin & Esra Özgür (teyit.org): Teyitçiliğin metodolojisi ve pratik araçları • Louis Jacobson (PolitiFact.com): Siyasal söylemde doğruluk kontrolü örnekleri • Prof. Dr. Vic Grout: Yapay zekâ-medya ilişkisi ve etik boyutlar • Prof. Dr. Ahmet Güneyli: Medya okuryazarlığı eğitiminin kuramsal temelleri Toplumsal kutuplaşmanın arttığı, bilgi kirliliğinin yaygınlaştığı dijital çağda, bu eser; medya mesajlarını eleştirel okumayı, doğrulama mekanizmalarını uygulamayı ve etik duruş geliştirmeyi amaçlayan herkes için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Etkinlik Bilgileri Tarih: 7 Temmuz 2025, Pazartesi Saat: 19.00 Yer: Rüstem Kitabevi, Lefkoşa Etkinlik Linki: https://fb.me/e/4V5gk6Fvf