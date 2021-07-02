Dijital Aşı Sertifikası yürürlüğe girdi ‘Sertifika’ için gözler komitede

Derya ULUBATLI

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı "aşı sertifikası" uygulaması dün yürürlüğe girdi. Gözler adanın kuzeyine çevrildi. “İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi” Kıbrıslı Türklerin de Aşı Sertifikası’na dahil edilmesini görüşüyor.



Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan aşı kayıtlarının dijital sistemle tutulmamasının, Dijital Aşı Sertifikası uygulamasına dahil olma konusunda önemli bir engel olduğunu söyledi.



Kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığı bilgisini, olunan aşının türünü ve Covid-19 geçirenlerin hastalığı atlattığını gösteren negatif test sonucunu içeren sertifika, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren AB sınırları içinde yapılacak tüm seyahatlerde zorunlu olacak. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin dilleri ve İngilizce olarak hazırlanacak sertifika da ücretsiz.

Avrupa Komisyonundan verilen bilgiye göre Avrupa Birliği’ne dahil olmayan bir ülkede aşılanmış olan Avrupa Birliği vatandaşı kişiler de yerleşik oldukları ülkelerde başvuruda bulunarak Dijital Covid Sertifikalarını alabilecek.

Avrupa Birliği, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları kabul ederken, Sinovac’ın şu an için kabul gören aşılar listesinde bulunmadığı öğrenildi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Phylactou, uygulamanın 1 Temmuz itibariyle Kıbrıs’ın güneyinde de yürürlüğe girdiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre adanın kuzeyinin bu uygulamaya dahil edilmesi konusunda yetkili kurumların görüşmeleri sürerken, kuzey ile güney arasındaki geçişlerde bu aşamada dijital aşı sertifikası istenmeyeceği iddia edildi.

Dağlı: “Bir an önce adanın kuzeyine de sisteme girmeli”

Kıbrıs Genel Sağlık Sistemi (GESİ) doktorlarından Okan Dağlı, Kıbrıslı Türklerin de bireysel olarak AB vatandaşı olduğunu, dolayısıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ülkelerine gidecek yolcular için zorunlu bir kriter haline gelen bu uygulamanın, bir an önce adanın kuzeyine de taşınması gerektiğini söyledi. Dağlı “Özellikle Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından kabul görmüş veya adanın güneyinden gelmiş aşıları olmuş bireylerin bu uygulamaya mutlaka dahil edilmesi gerekir” dedi.

Dr. Gürkut: “Bir an adapte olmalıyız”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan aşı kayıtlarının dijital sistemle tutulmamasının, Dijital Aşı Sertifikası uygulamasına dahil olma konusunda önemli bir engel olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı’nın aşı kartlarını dijitale geçirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü de vurgulayan Gürkut, Sinovac aşısının koruyuculuğu kanıtlanmış olmadığı için sertifika kapsamına girmediğini belirtirken, “bir an önce kendimizi Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından kabul gören sağlık kriterlerine adapte etmeliyiz” dedi.