“Devlet battı demek gerçekçi değil, 6 ayda 7 milyar TL borç aldık”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, devletin 2025'in ilk 6 ayında 7 milyar TL borçlandığını açıkladı.

Kamunun borçlanmasının ve bütçe açığının muhalefet tarafından sistematik şekilde gündeme getirildiğini belirterek bu konunun basında ve sosyal medyada "yayıldığını" iddia etti.

Basında yer alan “Kamu neden bu kadar borçlanıyor?” şeklindeki haberlerin "şov ve propaganda" nedeniyle yazıldığını öne süren Berova, beklenen 18 milyar TL'lik açıkla ilgili hükümetin adımlar atmak zorunda olduğunu söyledi.

2025 yılına ilişkin kamudaki 6 aylık borçlanmanın 7 milyar TL olduğunu kaydeden Özdemir Berova, “Aldığımız borç 10 milyar değil, 7 milyardır" dedi. Sene başında öngörülen bütçe açığı rakamının aşılmayacağını iddia eden Berova, “Devlet battı, 10 milyar TL borç var, battık ettik demek gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Özdemir Berova bu açıklamaları Kıbrıs Postası TV’de yaptı.