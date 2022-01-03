Dev patatesi devirdiler

Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne dikilen ve büyüklüğü ve şekli nedeniyle gündem olan patates heykeli tahrip edildi.

Dev patatesi ayakta tutan stant yılbaşı gününün ilk saatlerinde kesildi. Cyprus Mail’in haberine göre, 4 metrelik dev patates saat 03.30’da vandallar tarafından hasara uğratıldı. 5 bin Euro’luk zararın meydana geldiği açıklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dev patates Noel ışıkları ile süslenmişti

Patates heykeli güneyde gündem oldu