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Dev patatesi devirdiler

Dev patatesi devirdiler

Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne dikilen ve büyüklüğü ve şekli nedeniyle gündem olan patates heykeli tahrip edildi.

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Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne dikilen ve büyüklüğü ve şekli nedeniyle gündem olan patates heykeli tahrip edildi.

Dev patatesi ayakta tutan stant yılbaşı gününün ilk saatlerinde kesildi. Cyprus Mail’in haberine göre, 4 metrelik dev patates saat 03.30’da vandallar tarafından hasara uğratıldı. 5 bin Euro’luk zararın meydana geldiği açıklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Dev patates Noel ışıkları ile süslenmişti

 

 

 

 

Patates heykeli güneyde gündem olduPatates heykeli güneyde gündem oldu

 

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