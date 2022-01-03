Dev patatesi devirdiler
Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne dikilen ve büyüklüğü ve şekli nedeniyle gündem olan patates heykeli tahrip edildi.
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Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne dikilen ve büyüklüğü ve şekli nedeniyle gündem olan patates heykeli tahrip edildi.
Dev patatesi ayakta tutan stant yılbaşı gününün ilk saatlerinde kesildi. Cyprus Mail’in haberine göre, 4 metrelik dev patates saat 03.30’da vandallar tarafından hasara uğratıldı. 5 bin Euro’luk zararın meydana geldiği açıklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dev patates Noel ışıkları ile süslenmişti
Patates heykeli güneyde gündem oldu
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Etiketler : patates