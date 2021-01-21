Dev-İş, BES ve Hür-İş Federasyonu meclis önünde eylemde

Dev-İş, BES ve Hür-İş Federasyonu, belediyelerin katkı paylarında artış yapılması talebiyle, örgütlü oldukları belediyelerde bir günlük iş bırakma eylemi yaparak Meclis önünde toplandı.

Belediyelerdeki sorunları hatırlatmak için burada toplandıklarını ifade eden HÜR-İŞ Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, canı pahasına çalışan belediye çalışanlarının bütçesinden kısıtlamaya gidileceğini ifade ederek bu durumu eleştirdi.

Meclis önünde basın açıklaması yapan Serdaroğlu, hükümetin kötü yönetimini, pandemi döneminde iki hükümet değiştirilmesini, sürekli iç kavga halinde olunulmasını eleştirdi, "Hükümet olsunlar ve toplumlarında hizmet etsinler, hüçbişey yapamayacak acizliktedirler. Bize bir olmaktan söz ederken kendileri koltuk kavgası içinde. Bu krizi yöneteceklerine inancımız kalmadı." dedi.

Serdaroğlu, ne ezen ne de ezilen olmak istemediklerini anlattı. Belediyelerin kaosa sürüklendiği ifade eden Serdaroğlu, birliktelik çağrısı yaptı.

Serdaroğlu, "Emekçiden alıp da işverene vermek çözüm değil" dedi.

Yalınkaya: "Çözüm bulamazsak farklı yollara başvuracağız"

BES adına açıklama yapan Mustafa Yalınkaya da siyaset kurumunun bu toplumu bölüp bitirdiğini dişe getirdi.

Yalınkaya, bu toplumun böyle bir yönetim ile birlik sağlanamayacağını anlattı. Birkaç gün zarfında çözüm bulunmaması halinde farklı yollara başvuracaklarını belirtti.

Belediyeler Birliği çatısı altındaki belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Yalınkaya birlik olma çağrısında bulundu. Aksi halde binalarını başlarına yıkarız dedi.

Ülkenin kaos içinde olduğunu belirten DEV-İŞ Başkanı da "Bu toplum hızla duvara doğru gidiyor" diyerek yazılı basın açıklamasını okudu.

Fotoğraflar: Fehime ALASYA