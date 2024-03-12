Derya ve Koukouma, Holguin'in ekibiyle bir araya geldi

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Koukouma, Maria Holguin'in ekibinde yer alan Francisco Diaz ve BM İyi Niyet Misyonu yetkilisi Mari Warne-Smith ile bir araya geldi.

Derya ve Koukouma, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusundaki tutumları hakkında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle POGO Kadın Hareketi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü tarafından hazırlanan ortak deklarasyonu da Diaz ve Warne-Smith'e sundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta gerçekleştirilen görüşmede Derya ve Koukouma, Holguin'in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Holguin’le bir görüşme talebinde bulunan Derya ve Koukouma, Holguin’in ülkesi Kolombiya'daki barış anlaşması deneyimini de göz önünde bulundurarak müzakerelerin yeniden başlaması için her türlü katkıyı gösterme çabasını desteklediklerini ilettiler.

Açıklamada, “Yapılan toplantıda, Kıbrıs’ın federasyon çatısı altında yeniden birleşmesi için yurdumuzda ve yurt dışında uzun süredir yürüttükleri ortak faaliyetlere atıfta bulunan CTP Kadın Örgütü ve POGO temsilcileri, ilgili BM kararlarında öngörüldüğü gibi üzerinde mutabık kalınan çözüm çerçevesinde Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için ortak mücadelede birleştiklerini belirtti” denildi.

Derya ve Koukouma’nın müzakere sürecinde uzun süredir devam eden çıkmazdan ve Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm getirecek anlamlı müzakerelerin yapılamamasından duydukları derin endişeyi dile getirdiği; BM Güvenlik Konseyinin 1325 sayılı kararına ve BM'nin 2587 (2021) sayılı kararı temelinde kabul edilen eylem planına da atıfta bulunduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi tarafından uygulanması gereken eylem planında yaşanan gecikmelere değinen örgüt temsilcileri, kadınların barış görüşmelerine tam, eşit ve anlamlı katılımını arttırmayı ve toplumlar arası temasları ve güven inşasını güçlendirmek için sivil toplum örgütlerine doğrudan destek ve teşvik sağlanması gerektiğini ifade etti. Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusundaki tutumları hakkında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle POGO Kadın Hareketi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak hazırladıkları ortak deklarasyonu Diaz ve Warne-Smith'e sundu.”