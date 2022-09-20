Derya: “İhale iptali- emirname iptali de açıkça kamu kaynaklarını çalmaktır”

Kıb-Tek yakıt ihalesinin iptalini ve Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi Emirnamesinin iptalini işaret eden CTP Milletvekili Doğuş Derya, tüm bunların ‘açıkça kamu kaynaklarını çalmak’ olduğunu kaydetti.

“Çaldıkları minarelere kılıf uydurmak için ürettikleri yalanlara kimse ortak olmasın!” diyen Derya, hükümeti ‘mafya’ olarak nitelendirdi. Derya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “O bakanlar kurulu içinde bu yapılanlara itiraz etmeyen her bakan da mafyanın parçasıdır” yorumunu yaptı.

Derya’nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“KIBTEK yakıt ihalesinin iptali de, kaçak yapıların vizelendirilmesi için Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesinin iptali de açıkça kamu kaynaklarını çalmaktır. Bunlar hükümet kılığına girmiş mafyadır! O bakanlar kurulu içinde bu yapılanlara itiraz etmeyen her bakan da mafyanın parçasıdır. Çaldıkları minarelere kılıf uydurmak için ürettikleri yalanlara kimse ortak olmasın!

(Bir kişinin özel mülküne hırsız girse, polis tutuklar ama ülkenin kaynaklarını her gün çalanlar hükümet edenler olunca mali polis, Sayıştay, maliye teftiş kurulu devreye giremiyor. Bunu da kenara not edelim)”

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