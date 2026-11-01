Sandık Seçmen Listeleri askıya alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Milletvekili Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri bugün askıya alındı.

YSK’dan verilen bilgide listelerin askıya alındığı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvellerin bugünden itibaren 7 Kasım tarihine kadar Yüksek Seçim Kurulu’nun https://ysk.gov.ct.tr ve Mahkemelerin https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinde yayında olacağı belirtildi.

Sandık Seçmen Listeleri, 7 Kasım tarihine kadar 7 gün süre ile askıda kalacak ve bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 18.30’a kadar incelenebilecek. İtiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekirken, “Yazılı delil”, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı bir belgeyi içeriyor.