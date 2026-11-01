“Kıbrıs sorunu ile ilgili son gelişmeleri tam bir istişare içinde değerlendirme fırsatı bulduk"

Türkiye Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs sorunu ile ilgili son gelişmeleri tam bir istişare içerisinde, en üst düzeyde değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Ankara'da bulunduğu sürede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve değerli heyeti ile de görüştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Başka konular yanında, Kıbrıs sorunu ile ilgili son gelişmeleri de, tam bir istişare içerisinde, en üst düzeyde değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a nazik misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.