"İnsanların hakkının yenmesi kolaylaşıyor, normalleşiyor"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Meraklı…

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Çocukluk hayalim olan tıp fakültesini okumasaydım eğer, bilimseler araştırmalara devam edebileceğim, insanların hayatlarında fark yaratabilen bir diğer meslek olan, diş hekimliğini okurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Derslerimden bağımsız olarak, üzerimizdeki kara bulutların dağılacağı, ülkemizin güzel günlere kavuşacağı bu sayılı günler, gündemimi en fazla meşgul eden şey.

Kayıtsız kalamadığım şey… Herkesin aklına belki de ilk gelen benimde kayıtsız kalamayacağım tek nokta; adaletsizlik. İnsanların hakkının yenmesinin çok kolay olup, bunun normalleştirilmesi.

En büyük pişmanlığım… Kendim için her şeyin mükemmel olması adına, kendime fazlasıyla yüklenmek ve en büyük savaşları kendi içimde vermek.

En büyük sevincim… 18 yaşıma geldiğimde kendim için en doğru yolu seçerek, ülkemde bir şeyleri değiştirmek adına çana sarf etmeye başlamam oldu.

Hayatımın dönüm noktası… 18. yaşım… Tıp fakültesine başladığım an.

Beni en çok etkileyen yazar… Kesinlikle Stefan Zweig. İnsan psikolojisinin yanlızlığını ve yıkımlarını çok derinden anlatan en iyi dünya edebiyatı yazarlarından biri.

Başucumdaki kitap... ZÜLFÜ LİVANELİ- RÜZGARLAR HEP GENÇTİR

En keyif aldığım müzik... Klasik müzik.. Her anımı benimle paylaşırlar.

En son izlediğim film… Sevdiği şeyleri tekrar tekrar izleyip, dinleyen biri olarak Yıldızlararası.

Kendim için son aldığım şey… En doğru tercihi yaparak plak çalar almak.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Çok fazla çantamın olması.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tekrar canlı olarak dinlemeyi çok istediğim Zülfü Livaneli’ye konser bileti.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Derslerim konusunda, ayrıca günlük konularda kendime, fazla düşünenerek zarar vermekten, vazgeçmem gerektiği olurdu.

Kendimde beğendiğim özellik… Her şeyi yapabileceğime olan inancım ve bununla birlikte gelen hırsım.

Olmasa da olur… İnsanlarını hayallerinden vazgeçmeye zorlayan, gençlerin kendilerine ve ülkelerine olan inancını zedeleyen hükümet…

Olmazsa olmaz… Ailem… Özellikle küçük kardeşim.

En iyi yaptığım yemek… Yemek yapmayı sevmesem bile, fırında tavuk ve patates olabilir.

Hayalimdeki dünya… Bir şeyleri değiştirmek isteyen insanların sessiz kalmak zorunda bırakılmadığı, adalet aramak zorunda kalmadığı bir dünya.

Aşk benim için… Aşk benim için, dünyayla ve kendimle verdiğim mücadele arasında sığdırabileceğim bir huzur, kendimden vazgeçmeden bir başkasıyla aynı hayale inanabilmek.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk’le tanışmayı çok isterdim. Fakat her gencin bir devrimci ruhu olduğuna inandığımdan Deniz Gezmiş’i yazmazsam olmaz.

Görmek istediğim yer… Ailemin zorunlu olarak göç etmek zorunda kaldığı Gürcistan.

Mutlaka yapmak istediğim... Tıp fakültesini bitirip, doktor olduktan hemen sonra insanlara haftada 1 bile olsa, ücretsiz sağlık hizmeti sunabilmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Ne olursa olsun gençlerin hayallerinin peşinde koşarak, kendi inandıkları yolda kimseyi dinlemeden mücadele etmeleri son ve tek dileğimdir.