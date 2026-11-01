Son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 21 kg ile Yeşilırmak’ta...

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 21 kg ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Yeşilırmak’ı metrekareye 20 kg ile Lefke, 17 kg ile Lapta ve 11 kg ile Kaleburnu takip etti.

Selvilitepe’de metrekareye 9 kg yağış düşerken, Alsancak 8 kg, Salamis 7 kg, Gemikonağı ile Karaoğlanoğlu da 5 kg yağış aldı.

Yağmur yağan diğer yerlerde ise 0,1 ile 2 kg arası yağış ölçüldü.