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Derya: “Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin tüm kazanımlarını çöpe atıyor”

Derya: “Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin tüm kazanımlarını çöpe atıyor”

Derya, “Cumhurbaşkanı Tatar, şimdi Anastasiadis’e can simidi atıyor, atmakla kalmıyor  Kıbrıslı Türklerin tüm kazanımlarını çöpe atıyor” dedi. 

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CTP Milletvekili Doğuş Derya, Cenevre’de bugün müzakere sürecinin başlayıp başlayamayacağına yönelik çalışma yapıldığını söyleyerek, “İlk defa Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını, iradesinin temsil eden bir makam yok. Kıbrıslı Türklerin iradesini TC Dışişlerine teslim etmiş bir makam var” şeklinde konuştu. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre öncesi Meclis’i bilgilendirmediğini ifade eden Derya, Kıbrıs sorununa taraf olan Türkiye hariç AB, BM, Rusya, İngiltere, Yunanistan gibi birçok ülkenin federal çözümü savunduğunu söyledi. 
Derya, “Cumhurbaşkanı Tatar, şimdi Anastasiadis’e can simidi atıyor, atmakla kalmıyor  Kıbrıslı Türklerin tüm kazanımlarını çöpe atıyor” dedi. 
Ülkenin karanlığa sürüklendiğine işaret eden Derya,  halkın, Tatar’ın görüşlerinin arkasında olmadığını ifade etti. Derya, “Ülkemizin bağımsız kurumlarına parmak sallayanlar, bugün Kıbrıslı Rumlara karşı Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğini nasıl savunacaklar” dedi. 
Derya, “Bugün müzakerelerle ilgili devam sürecine gidilmez ve Kıbrıslı Türkler kördüğüme sürüklenmeye çalışılırsa, biz direnmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin sahibi biziz” dedi. 

Berova: “UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir”  

UBP Milletvekili Özdemir Berova, kürsüye çıkan milletvekilinin UBP’ye “ayar vermeye” çalıştığını söyleyerek, “UBP’ye ayar vermek kimsenin haddine düşmemiştir.” dedi. 
UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve öncesinde tezlerini net olarak ortaya koyduğunu dile getiren Berova, Tatar’ın görüşlerinin halktan onay aldığını ve halkın iradesiyle cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi. 
UBP’nin fikirlerini net ortaya koyduğunu, koymaya devam edeceğini söyleyen Berova “UBP’ye kimse laf uzatamaz” diye konuştu. 
 

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