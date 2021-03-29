“Amcaoğlu öğretmenler arasında ‘aşı beklentisi’ yarattı, hata yaptı”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması kararının doğru bir karar oluğunu söyledi.

Özersay, “Alınan karar doğrudur, doğru olmayan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun daha önce yapmış olduğu ‘öğretmenler aşılanmadan okulları açmayacağım’ şeklindeki açıklamalarıydı” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Özersay, bakanın açıklamaları ile ilgili öğretmenler arasında bir beklenti yarattığını ifade ederek eğitimle ilgili tartışmaların bu nedenle ortaya çıktığını belirtti.

Özersay, “Şimdi söylenenin tam aksi yapılıyor. Bu da devletin otoritesini sarsıyor. Her bakan hata yapabilir, her hükümet hata yapabilir. Bu durum bundan sonrası için örnek olmalı” dedi.