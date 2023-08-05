Derinya kapandı, güneyde ‘anti işgal’ eylemi

Kıbrıs’ın güneyinde özellikle kapalı Maraş’taki gelişmeleri protesto amacıyla “anti işgal” eylemi yapıldı, Derinya barikatında geçişler durdu.

Mağusa’daki etkinlikte konuşan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, "Kazanmak için değil, herkese, adalet sağlamak için mücadele ediyoruz. Tüm Kıbrıslılar için ses veriyoruz” dedi.

Eyleme katılan Kıbrıslı Türklere de teşekkür eden Hristodulidis, bunun anlamının, dünyanın onayladığı bir çözüme destek olduğunu söyledi.

“İki bölgeli, İki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcıyız” diyen Hristodulidis, "Bu nedenle gerçekçilik, kararlılık ve sebatla, şüphecilikten, çatışmadan ve içe dönüklükten uzak, çabalarımızı genişleteceğiz” dedi.

Mağusa Belediye Başkanı Dr. Simos Ioannou da yaptığı selamlamada, "Türkiye'den ve Kıbrıs Türk liderliğinden BM Güvenlik Konseyi Kararlarına saygı duyma çağrısını ve talebini sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ioannou, "bölünmenin Kıbrıs halkı için asla bir seçenek olmayacağını her yönde ilan etmeye devam edeceğiz" diyerek, “Dikenli tellerin ve barikatların olmadığı, birleşik ve özgür bir vatan, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinler için tüm halkı için bir vatan istiyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Eylemde, savaş kayıpları da anıldı. (YD | Politis)