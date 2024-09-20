Dereboyu’nda pazar günü yama çalışması yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mehmet Akif Caddesi'nde 22 Eylül Pazar günü, yamalama yapılacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Mehmet Akif Caddesi'nde 22 Eylül Pazar günü, yamalama yapılacağını duyurdu.
LTB’den yapılan duyuruda, Dereboyu’nda Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı (Trunk E) çalışmaları kapsamında, 22 Eylül Pazar günü yamalama yapılacağı belirtildi.
Mehmet Akif Caddesi'nde kalıcı asfaltın 2 ay sonra döküleceği kaydedilen duyuruda, sürücülerin trafik yönlendirme levhalarına dikkat etmesi tavsiye edildi
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