Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. YEREL YÖNETİM

  3. Dereboyu’nda pazar günü yama çalışması yapılacak
Dereboyu’nda pazar günü yama çalışması yapılacak

Dereboyu’nda pazar günü yama çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mehmet Akif Caddesi'nde 22 Eylül Pazar günü, yamalama yapılacağını duyurdu.

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Mehmet Akif Caddesi'nde 22 Eylül Pazar günü, yamalama yapılacağını duyurdu.

LTB’den  yapılan duyuruda, Dereboyu’nda Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı (Trunk E) çalışmaları kapsamında, 22 Eylül Pazar günü yamalama yapılacağı belirtildi.

Mehmet Akif Caddesi'nde kalıcı asfaltın 2 ay sonra döküleceği kaydedilen duyuruda, sürücülerin trafik yönlendirme levhalarına dikkat etmesi tavsiye edildi

Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
Etiketler : ,