Deprem bölgesindeki Kıbrıslı Türk kafileler ilgili neler biliniyor?

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından son belirlemelere göre 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi ise yaralandı.

Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde, 4 kafileden oluşan Kıbrıslı Türk öğrenci ve öğretmenler bulunuyor.

Yetkililer, Kahramanmaraş’taki kafilelerden iyi haberler geldiğini, Adıyaman’daki Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencilerinden de iyi haberlerin alındığını ancak 28 kişilik Mağusa TMK kafilesinden henüz haber alınamadığını açıkladı.

Bu kapsamda Kıbrıs’ın kuzeyinde kriz masası oluşturuldu, özellikle Adıyaman’daki kafilelerin aileleri için deprem bölgesine özel uçak seferi ayarlandı…

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim, Türkiye'ye ilk etapta 30 kişilik sivil savunma ekibiyle 8 özel donanımlı araç gönderileceğini açıkladı.

4 okul kafilemiz Türkiye’de…

Elde edilen bilgiye göre; Liselerde Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa TMK Kahramanmaraş’ta. Ortaokullarda ise Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Gazimağusa TMK ise Adıyaman’da bulunuyor.

Maraş’taki kafilenin durumu iyi

Okul sporları için dün Kahramanmaraş’a giden Namık Kemal Lisesi ve Mağusa kolej takımı öğrencilerinden iyi oldukları bilgisi alındı.

Elde edilen bilgilere göre öğrenci ve öğretmenler, AFAD merkezine yerleştirildikleri öğrenildi.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencilerinin durumları iyi…

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan 14 öğrenci ve 2 öğretmen de Adıyaman’da. Okul yetkililerinden alınan bilgiye göre; kafilenin durumları iyi; Ankara üzerinden adaya gelecekleri ifade ediliyor.

“28 kişilik kafileye ulaşamıyoruz”

Mağusa Türk Maarif Koleji Müdürü Savaş Moralı, Adıyaman’da bulunan 28 kişilik kız ve erkek yıldız voleybol kafilesine ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Moralı, “Adıyaman’da sıkıntı var gibi görünüyor. Sıkıntının boyutu nedir bilmiyorum. Haberi aldığımdan beridir endişeliyim” dedi.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ise Adıyaman’da yıkıldığı konuşulan otelden kendi imkanlarıyla çıkan Kıbrıslı Türk öğrencilerin olduğuna yönelik bilgi aldığını, en doğru bilgiyi bölgeye ulaştığında verebileceğini kaydetti.

Her aileden bir kişi deprem bölgesine gidiyor

Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Gazimağusa TMK öğrencileri ile ailelerinin yer aldığı deprem bölgesi Adıyaman'a özel uçak kaldırıyor.

Her aileden bir kişinin Eğitim Bakanlığı'ndan bazı yetkililerle birlikte deprem bölgesine en yakın havaalanına götürüleceği, daha sonra da kara yolu ile Adıyaman'a ulaştırılacağı öğrenildi.