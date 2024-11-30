Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, dün akşam Akdeniz'de yaşanan ve Kıbrıs'ta da hissedilen depremin ardından açıklama yaptı, yapılması gerekenleri paylaştı.

MTA Paleosismoloji çalışmalarının 2. etabının başlaması gerekliliğini bir kez daha yineleyen Albayrak, "MTA Paleosismoloji Nihai Raporu, tamamlanınca paydaşlarla paylaşılacak ve de bilgiler bizde saklı kalmayacak. Bulgular hayata geçirilecek, gerekli her alanda uygulanacak" dedi.

"Deprem bilinç eksikliği kaldırmaz, bilgi eksikliği umursamaz" diyen Ayşen Albayrak, "Tek bir gerçek vardır ve bu hepimizin gerçeğidir. Harekete geçtik ama çalışmaları sonlandırma ve uygulama zamanı" ifadelerini kullandı.