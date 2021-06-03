Denizlerin Mücevheri Limasol’a demir attı

Royal Caribbean şirketine ait, “Denizlerin Mücevheri” isimli 13 katlı turistik gemi, Temmuz’da yeniden başlayacak olan 7 gecelik seyahatlere hazırlık için Limasol Limanı’na demir attı.

2 bin 702 yolcu barındırabilen gemi, Covid-19 salgını nedeniyle %70 kapasiteyi aşmayacak şekilde çalışacak.

Bin 97 odaya sahip gemide, su parkı, bin 250 koltuklu tiyatro salonu, casino, pek çok restoran ve dükkan ile birlikte, spor salonu ve spa bulunuyor.

10 Temmuz itibariyle her hafta Kıbrıs’tan yola çıkacak olan “Denizlerin Mücevheri”, Limasol’dan Atina’ya hareket edecek. 7 günlük tatil programına Yunanistan ile birlikte, Rodos, Girit, Mikanos ve Santorini adaları dahil edildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan şirket yetkilisi, programın Ekim ayına kadar devam edeceğini, 800 kişilik mürettebatın 2 doz Covid-19 aşılarını olduklarını ve yolculuk öncesi 14 gün karantinada kaldıkları sürede 3 kez PCR testine tabi tutulacaklarını açıkladı.