‘Denize gitme’ dediği eşini ve baldızını kendisini dinlemediği için darp etti

Gönyeli’de ‘denize gitme demesine rağmen kendisini dinlemediği için canı sıkıldığı’ gerekçesiyle önce eşini ve ardından da baldızını ciddi şekilde darp eden H.Y tutuklandı.

“Yaralama, şiddet kullanma tehdidi, ciddi darp, kadına karşı şiddet” meselesiyle tutuklanan zanlı mahkemede söz aldı, kendini savundu: “Kasti bir şey yapmadım yapmak isteseydim şişeyi duvara değil üzerine atar orada yapacağımı yapardım”

Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, olayı anlattı

Polis memuru Alparslan Yavuz mahkemede olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, 28 Haziran’da saat 20.30 raddelerinde Gönyeli'de sakin zanlı H.Y’nin ‘denize gitme dediği halde denize gittiklerine canı sıkıldığı’ gerekçesiyle eşi F.Y’nin oturduğu yere doğru üzerine soda şişesini savurup, eşinin boğazını sıkıp ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ayrıca eşine şiddet kullanma tehditinde bulunduktan sonra, ekmek bıçağı ile sol koluna keskin yerini vurup 7 cm kesi oluşmasına sebep vererek yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Zanlının, aynı evde sakin baldızı G.Ç’yi de eşini denize götürdüğü gerekçesi ile boğazını sıkıp darp ettikten sonra elindeki bıçağı gelişi güzel sallayarak şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra sol el yüzük parmağında 4 cm kesi ve sol çenesinde 3 cm cizik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti.

Polis: Mesele ciddi

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Alparslan Yavuz, meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini müştekilerin doktor kontrolünden geçirilerek raporlar temin edildiğini ayrıca kayıp emare bıçak olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı mahkemede söz aldı, kendini savundu: Bir şey yapmak isteseydim, yapardım

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Kasti bir şey yapmadım yapmak isteseydim şişeyi duvara değil üzerine atar orada yapacağımı yapardım” dedi.

Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.