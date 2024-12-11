"Denize akan pis sular sıkıntı yaratıyor, geleceğe sahip çıkalım"

Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk de, çevrenin en çok önem verdiği konulardan biri olduğunu belirterek, çevre olmadan yaşam olamayacağını söyledi.

Öztürk, ağaçlar kesilerek, toprak doğa kirletilerek binalar yapıldığını, çevrenin turizm için de büyük önem taşıdığını kaydetti. Öztürk, turizm, çevre, kültür, her alanın ayrı ayrı önemli olduğunu belirterek, teşviklere değindi, teşviklerin doğru yerlere yönlendirilmesi halinde bilet fiyatlarının düşeceğine, yerel ürünlerin kullanımının artacağına, çevrenin eski eserlerin korunacağına dikkat çekti.

Öztürk, çocuklara su ve çevre bilincinin aktarılması gerektiğini ifade ederek, gençlere yönelik yeni faaliyetlerin de hayata geçirilmesini, böylece yanlış yönlere kaymalarının önüne geçilebileceğine inanç belirtti.

Kanalizasyon sıkıntısına işaret eden ve özellikle denize akan pis suların yarattığı sıkıntıya işaret eden Öztürk, “Bu ülke hepimizin, hep birlikte geleceğimize sahip çıkmalıyız” dedi.