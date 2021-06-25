Deniz'den Aykut Hocanın'a ziyaret

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, beraberindeki heyetle Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

Odadan verilen bilgiye göre, ziyarette Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliği konuları görüşüldü.

Ziyarette; DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, KTTO Oda Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Acemoğlu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç ile DAÜ mezunu başarılı yatırımcılardan Ahmet Bilgen de yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile KTTO Başkanı Turgay Deniz ziyaret anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.