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Deniz Yüksel boğulma tehlikesi geçirdi

Deniz Yüksel boğulma tehlikesi geçirdi

Yedidalga'da dün 18.30 sıralarında deniz içerisinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Deniz Yüksel, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. 

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Yedidalga'da dün 18.30 sıralarında deniz içerisinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Deniz Yüksel, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. 

Polisin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: 

"04.06.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında,  Yedidalga’da,  Deniz YÜKSEL (E-26), deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirtmiştir. Deniz YÜKSEL kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Foto: Arşiv

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