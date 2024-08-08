Deniz suyu temmuz ayı analiz sonuçları açıklandı
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ülke genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ülke genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, temmuz ayında KKTC genelinde plajlardan deniz suyu numunelerinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edilmesi sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesi'nce hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağının” henüz neticelenmediği belirtilerek, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin parametreler konusundaki detaylara da yer verildi.
Bu doğrultuda, olması gereken değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajlardan tekrar numune alınarak kirliliğin aynı ölçüde devam edip etmediğinin kontrolünün yapılacağı belirtildi.
Kirliliğin devam etmesi ya da yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılacağı ifade edilen açıklamada, sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi daire tarafından gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebileceği vurgulandı.
Sıra No.
Plaj Adı
Bölge
E.coli (sayı/100 ml)
Enterekok (sayı/100ml)
1
ACAPULCO HOTEL PLAJI
GİRNE
0
0
2
ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE
GİRNE
0
0
3
CHAMADA HOTEL BEACH
GİRNE
9
0
4
DİANA BEACH
GİRNE
4
0
5
ESENTEPE HALK PLAJI
GİRNE
0
0
6
ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE
GİRNE
0
0
7
KORİNEUM GOLF CLUB
GİRNE
0
0
8
SHAYNA BEACH ÇATALKÖY
GİRNE
0
0
9
ESCAPE BEACH ALSANCAK
GİRNE
0
0
10
KARŞIYAKA HALK PLAJI
GİRNE
4
10
11
MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA
GİRNE
0
0
12
MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK
GİRNE
0
50
13
MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI
GİRNE
0
10
14
SARDUNYA BEACH
GİRNE
15
40
15
ALTINKOY
GİRNE
0
10
16
CAMELOT BEACH ALSANCAK
GİRNE
240
10
17
KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI
GİRNE
0
10
18
KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI
GİRNE
23
0
19
KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU
GİRNE
0
0
20
MARE MONTE PLAJI ALSANCAK
GİRNE
43
30
21
MERİT PARK HOTEL PLAJI
GİRNE
0
40
22
TOP-SET BEACH
GİRNE
43
30
23
CRATOS HOTEL
GİRNE
93
0
24
KARAKUM HALK PLAJI
GİRNE
4
0
25
OSCAR HOTEL PLAJI
GİRNE
93
160
26
DOME HOTEL PLAJI
GİRNE
9
0
27
AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA
GİRNE
0
0
28
GÜZELYALI HALK PLAJI
GİRNE
0
0
29
L.A HOTEL PLAJI LAPTA
GİRNE
0
0
30
LAPETHOS HOTEL PLAJI
GİRNE
4
0
31
SUNA’S BEACH
GİRNE
0
10
32
ADA BEACH HOTEL ALSANCAK
GİRNE
0
0
33
DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK
GİRNE
93
0
34
LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU
GİRNE
460
0
35
ROCKS HOTEL PLAJI
GİRNE
150
200
36
VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF
GİRNE
15
60
37
VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF
GİRNE
9
0
38
LORDS PALACE HOTEL PLAJI
GİRNE
210
200
39
AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
40
ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
41
ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
42
KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
43
MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
44
TSK ASKERİ PLAJI
LEFKE
9
0
45
YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
7
0
46
YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU
LEFKE
0
0
47
LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
BAFRA
0
0
48
NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
BAFRA
0
0
49
MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
BAFRA
9
0
50
KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI
BAFRA
7
0
51
THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI
BAFRA
0
0
52
SEA BİRD PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
53
ALTINKUMSAL HALK PLAJI
DİPKARPAZ
0
10
54
LİVANA HOTEL PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
55
BLUE SEA HOTEL PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
56
AYFİLON BELEDİYE PLAJI
DİPKARPAZ
0
0
57
KARPAZ GATE MARİNA PLAJI
ERENKÖY
0
0
58
CLUB Dİ MARE HOTEL
ERENKÖY
0
0
59
YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI
ERENKÖY
0
0
60
CONCORDE HOTEL PLAJI
BAFRA
0
0
61
KUMYALI HALK PLAJI DENİZ SUYU
BAFRA
9
0
62
YEDİKONUK HALK PLAJI
YEDİKONUK
4
0
63
KAPLICA HOTEL PLAJI
KAPLICA
0
0
64
TATLISU BELEDİYESİ ZAMBAK TATİL KÖYÜ
TATLISU
0
0
65
ARDIÇ AĞACI TATİL KÖYÜ PLAJI
TATLISU
0
0
66
DERİNYA DENİZ EVİ PLAJI
MAĞUSA
4
40
67
KAPALI MARAŞ HALK PLAJI
MAĞUSA
23
0
68
ARKIN PALM BEACH HOTEL PLAJI
MAĞUSA
0
0
69
GLAPSİDES PLAJI
MAĞUSA
15
50
70
GÜVEN ORDU EVİ PLAJI
MAĞUSA
0
0
71
DAÜ BEACH CLUB PLAJI
MAĞUSA
9
0
72
SİLVER BEACH PLAJI
MAĞUSA
15
10
73
SALAMİS BAY CONTİ HOTEL PLAJI
İSKELE
43
10
74
MİMOZA HOTEL PLAJI
İSKELE
0
0
75
KOCAREİS PLAJI
İSKELE
4
0
76
YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI
MAĞUSA
0
0
77
BEDİS PLAJI
İSKELE
4
10
78
LUSH PLAJI
İSKELE
0
0
79
PERA MAKENZİE PLAJI
İSKELE
0
0
80
İSKELE HALK PLAJI
İSKELE
0
0
81
LONG BEACH PLAJI
İSKELE
0
0
82
MACKENZİ BAY PLAJI
İSKELE
0
0
83
THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI
İSKELE
0
0
84
MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI
İSKELE
0
0