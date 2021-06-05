Dengesini kaybetti, yola düştü
Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde, 26 yaşındaki Güzide Kılıç yönetimindeki MB 799 plakalı motosiklet ile Girne istikametine doğru seyrettiği zaman hakimiyetini kaybedip yol içerisinde düştü.
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Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde, 26 yaşındaki Güzide Kılıç yönetimindeki MB 799 plakalı motosiklet ile Girne istikametine doğru seyrettiği zaman hakimiyetini kaybedip yol içerisinde düştü.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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