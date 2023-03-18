Dengesini kaybetti, taşıdığı mermer üzerine düştü

Haspolat'ta dün meydana gelen iş kazası sonucunda 38 yaşındaki Muhammed Neadeeim yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün Haspolat'ta faaliyet gösteren bir mermer imalat şirketinde 38 yaşındaki Muhammed Neadeeim, mermeri taşıdığı esnada dengesini kaybederek düştü ve o esnada taşıdığı mermer de üzerine düştü.

Olay sonrası yaralanan Muhammed Neadeeim Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söz konusu şahıs yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.