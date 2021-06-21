Dengesini kaybetti, 2 metre yükseklikten düştü

Alsancak’ta sakin Mesut Kaynarca, 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis bültenine göre Kaynarca (E-41), dün saat 16.30 sıralarında, tek katlı evinin damına çıkmak için kullandığı tahta merdiven üzerinden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.