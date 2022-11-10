Dendias: Berlin Duvarı gibi Lefkoşa'yı bölen duvar da yıkılmalıdır

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının yıldönümünde Kıbrıs'ı bölen "Lefkoşa Duvarı "nın yıkılması gerektiğini yineledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıldönümü münasebetiyle kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Lefkoşa Duvarı'nın yıkılması gerektiğine olan bağlılığımız kesindir” dedi.

Dendias tweetinde “Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıldönümü bize özgürlük için verilen mücadelelerin boşuna olmadığını hatırlatıyor. Bir Avrupa devletinin başkentindeki son duvar olan Lefkoşa Duvarı'nı yıkma ihtiyacına olan bağlılığımız kesindir” diyerek paylaşımını tamamladı.