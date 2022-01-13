Demokrat Parti dayanışma gecesi düzenledi

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikincisi düzenlenen “Farkımız Birlik ve Bütünlüğümüz” dayanışma gecesinde, DP’nin her geçen gün daha da güçlenerek, kitle partisi olma hedefine ulaştığını vurguladı.

Ataoğlu, “Bizim farkımız birlik ve bütünlüğümüzdür. DP güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yolda, bize engel olmaya çalışanlar, 23 Ocak’ta sandıktan çıkacak sonuçlarla cevabını alacaktır” dedi.

DP’den verilen bilgiye göre, Le Chateau Lambousa Otel’de düzenlenen geceye, Girne, Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa İlçe Başkanlarıyla örgüt başkanları ve DP milletvekili adayları katıldı.