Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, bugün Meclis önünde gerçekleştirilen eylem sırasında polis tarafından biber gazı kullanılmasına tepki gösterdi, “Demokrasiye gaz sıkılmaz, artık yeter” dedi.

Biber gazı ve benzeri kimyasal ajanların etkilerine dikkat çeken Dalkan, bu maddelerin yalnızca geçici rahatsızlık yaratmadığını, ciddi sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açabildiğini vurguladı. Solunum sistemi üzerinde ağır tahribat yaratabilen bu ajanların; nefes darlığı, bronkospazm, kalp yükünde artış ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilecek tablolar oluşturduğunu belirten Dalkan, özellikle kronik hastalığı olan bireyler, çocuklar, yaşlılar ve gebeler için riskin katlandığını ifade etti.

“Bu kimyasalların kullanımı bilimsel olarak da etik olarak da kabul edilemez” diyen Dalkan, güvenlik güçlerinin bugün sergilediği yaklaşımın zorunluluk, ölçülülük ve orantılılık ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını kaydetti. Keyfi ve kontrolsüz kullanımın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Maruziyet durumunda yurttaşların nasıl davranması gerektiğine de değinen Dalkan, biber gazına maruz kalanların derhal ortamdan uzaklaşarak temiz havaya çıkmaları, gözlerini ovuşturmadan bol suyla yıkamaları ve cilt temizliğini sabunlu suyla yapmaları gerektiğini hatırlattı. Solunum sıkıntısı yaşayanların gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirtti.

Açıklamasında hukuki boyuta da dikkat çeken Dalkan, KKTC Anayasası’nın 15. maddesi uyarınca kimseye işkence ya da insanlık dışı muamele yapılamayacağını hatırlatarak, kimyasal ajanların bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü zedeleyecek şekilde kullanılmasının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Demokratik toplumlarda barışçıl eylem hakkı engellenemez” diyen Dalkan, güvenlik güçlerinin görevinin yurttaşların haklarını bastırmak değil, korumak olduğunu vurguladı. Bugün yaşanan müdahalenin ise bu anlayıştan tamamen uzak olduğunu söyledi.

Dalkan, ülkede yaşanan gerginliğin ve şiddet görüntülerinin yönetim zafiyetinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, “Halkın meşru eylem hakkını bastırmaya yönelik bu tür uygulamalar kabul edilemez. Bu toplum şiddeti değil, demokrasiyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.