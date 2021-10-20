“Demokrasi rafa kaldırıldı, bütün etik değerler ayaklar altında”

Hükümetin istifasının ardından çalıştırılması gereken demokratik sürecin çalıştırılmadığını ifade eden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Yarından tezi yok, gelin hep birlikte erken seçim tarihini belirleyelim ve 60 gün sonra halkın iradesine başvuralım” dedi.

“Tarafsızlığını yitiren Cumhurbaşkanını Anayasal görevlerini layıkıyla yerine getirmediğini” ifade eden Sorakın, “Meclis çalıştırılmıyor. Demokrasi rafa kaldırılmış, bütün etik değerler ayaklar altına alınmıştır.” diyerek ülkede yaşanan kaosu eleştirdi.

Sorakın’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“9 Aralık 2020’de kurulan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti 10 ayın ardından 13 Ekim’de güya istifa etti. Ancak, sadece günlük cari işleri yapması gereken “olmayan” hükümet varmış gibi davranmaya devam ediyor.

Münhal açıyor, rozete dayalı istihdamlar yapıyor, spor şurası toplamaya çalışıyor....İstifanın ardından çalıştırılması gereken demokratik süreç çalıştırılmıyor. Tarafsızlığını yitiren Cumhurbaşkanı maalesef Anayasal görevlerini layıkıyla yerine getirmiyor. Meclis çalıştırılmıyor. Demokrasi rafa kaldırılmış, bütün etik değerler ayaklar altına alınmıştır. Akaryakıt, tüp gaz kuyrukları oluşmuş, halk fakirleşmiş, alım gücü düşmüş, borçlar artmış, hayvancı, çiftçi, üretici katkısını alamamış...umurlarında bile değil. Varsa yoksa UBP kurultayı. Yaratılan bu enkazın baş aktörleri büyük bir sorumsuzlukla, her şey normalmiş gibi davranmaya, halkla dalga geçmeye devam ediyorlar. Antidemokratik uygulamalarla bir yere varmak mümkün değildir. Demokrasinin bir erdem olduğunu ve katlettikleri demokrasiye bir gün kendilerinin de ihtiyaçları olacağını asla unutmasınlar. Yarından tezi yok, gelin hep birlikte erken seçim tarihini belirleyelim ve 60 gün sonra halkın iradesine başvuralım.”