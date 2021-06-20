Delta mutasyonu aşı olmayan gençlerde

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İskoçya'da yapılan bir araştırmanın artan bulaşma ve can kayıplarına neden olan Hint "Delta" mutasyonunun, özellikle aşı olmayan gençlerde tespit edildiğini belirtti.

Adanın güneyinde nüfusun %62'sinin ilk dozu aldığı ve %44.1'inin aşı planını tamamlamış olduğu açıklandı.



“Aşılama programı tatmin edici bir şekilde ilerliyor” denirken, daha genç yaşlarda görülen düşük aşı yüzdesinin ise endişeye neden olduğu belirtildi.

Virüsün ana ve en bulaşıcı mutasyonları Kıbrıs'ta da tespit edildi” denilen açıklamada, nüfusun ve özellikle 40 yaşın altındaki kişilerin aşılanmasına devam edilmesinin çok önemli olduğu vurgulandı. (PIK)