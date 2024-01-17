Değirmenlik’e yapılan yeni mezarlık son aşamasında

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik’te bulunan eski mezarlığın kapasitesinin dolması nedeniyle, Mehmetçik Mahallesi’nde yeni bir mezarlık yapıldığını kaydetti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karavezirler, mezarlığın yakın zamanda tamamlanacağını, bazı çalışmaların halen devam ettiğini belirtti.

5 bin 545 metrekarelik alana yapılan yeni mezarlığın yapımına başlanırken, mezarlık bölgesinde; kutu menfez (köprü), kaldırım, taş duvar, oto park alanı ve mezarlığa giden yolun istinat duvarları tamamlandı.

Yeni mezarlıkta ayrıca asfalt, parke, ağaçlandırma ve mezarlık levhası çalışmaları devam ediyor.

1500 metrekarelik defin alanına yapılan yeni mezarlık yaklaşık 3.500 metrekarelik yeşil alana ve oto park alanına sahip.

Mezarlığın en kısa sürede tamamlanıp Değirmenlik’teki 6 muhtarlığın defin işleri için kullanılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Ali Kazaravezirler, yapılan çalışmalar süresinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.