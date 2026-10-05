Değirmenlik Lisesi’nde baskın mesajı sonrası polis önlemi

Hafta sonu Değirmenlik Lisesi’nin sosyal medya itiraf sayfasına gönderilen baskın mesajı tedirginlik yarattı.

Türkiye’de okullarda yaşanan silahlı saldırılara atıfta bulunan ve benzer olayların Değirmenlik Lisesi'nde de yaşanabileceğini ima eden mesajın ardından bugün sabah okulda güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis ekipleri, kontrol ve güvenlik amacıyla okul içerisinde ve çevresinde görev yapıyor. Ekiplerin gün boyunca okul çevresindeki güvenlik önlemlerini sürdürmesi bekleniyor.

Mesajı kimin gönderdiği henüz tespit edilemezken, paylaşımın trol amaçlı yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

“Kıbrıs’ta baskın olmaz diyenlerin inadına Pazartesi günü Değirmenlik’te başlıyoruz. Açık olsun.”