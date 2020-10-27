Değirmenlik Belediyesi’nden okullara maske ve dezenfektan desteği

Değirmenlik Belediyesi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Coronavirüs önlemleri kapsamında, online eğitimlerin ardından açılan okullarda daha güvenli bir ortam yaratmak adına, öğrenci ve öğretmenlere maske dağıttı. Bölgemiz okullarındaki tüm sınıflara dezenfektan aparatı takılarak, düzenli olarak dezenfektan ilacı desteği sağlanıyor.

Göreve geldiği günden buyana bölgemiz okulları ve yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleriyle yakından ilgilenen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, özellikle eğitimi zor duruma sokan salgınla ilgili olarak tedbirler alarak, okullara koruyucu yüz maskesi ve hijyen için dezenfektan götürdü.

Karavezirler yaşanan bu zor günlerin en kısa zamanda bitmesini temenni ederek, tüm halkımıza sağlıklı günler diledi.

Berkan: “Takviyeler devam edecek”

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan açıklamasında; 2020 güz dönemi, okulların açılması ile ilgili Covid salgınından korunma çalışmaları kapsamında, belediye olarak okullarla yapılan görüşmeler neticesinde, el dezenfektanı ve standı sağlanması konusunda fikir birliğine varıldığını kaydetti.

Bölgemiz okulları olan; Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Mehmet Eray Anaokulu, Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Anaokulu, Cihangir Anaokulu, Düzova İlkokulu, Balıkesir İlkokulu, Meriç İlkokulu, Gaziköy İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’ne; 03.09.2020 – 23.09.2020 tarihleri arasında 88 aparat montesi yapıldığını, 13 masa üstü aparatı verildiğini ve 162 el dezenfektanı katkısı yapıldığını belirten Şifa Berkan, takviyelerin devam edeceğinin de altını çizdi.