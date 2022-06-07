Değirmenlik Belediyesi 'Halk Meclisi' toplantıları sürüyor…

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde halkı ile bir araya gelerek, halkı dinlemek ve bölgesel sıkıntılara halk ile birlikte çözümler bulmak amacıyla başlatılan 'Halk Meclisi' toplantıları devam ediyor.

Başkan Ali Karavezirler, beraberindeki Değirmenlik Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte köylere gerçekleştirdiği ziyaretlerde, köy halkının bölge ile alakalı beklentilerini dinliyor.

Dilekkaya ve Kırıkkale ile başlayan 'Halk Meclisi' toplantıları, Erdemli, Yiğitler, Gaziköy, Meriç, Düzova ve Balıkesir köyleri ile devam etti.

Karavezirler toplantılara; görevde olduğu 3 yıllık süre boyunca (2018 Haziran-2021 Haziran) her köyde ne yaptığına dair hazırlattığı kitapçıkları da halkla paylaştı. Bölgenin daha da kalkınabilmesi ile ilgili köylerdeki vatandaşlar ile fikir alışverişinde bulundu.

Halk Meclisi'nin toplantıları önümüzdeki günlerde Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Cihangir - Beyköy, Demirhan, Minareliköy ve Değirmenlik’te devam edecek.